Afyonkarahisar’da nefes kesen DEAŞ operasyonu DEAŞ’ın sözde askeri ile maliye memuru Afyonkarahisar’da yakalandı

Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele ekiplerince iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda, örgütün sözde maliye memuru ve askeri olduğu tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğünce; Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya istinaden, DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında kent merkezi Yunus Emre mahallesinde ikamet eden ve 2018 yılında Suriye Daşişa bölgesinde gerçekleştirilen baskında ele geçirilen dokümanda Soldiers (Asker) ibaresi bulunan yabancı uyruklu Jarjees Doshan Zerkan Zerkan ile Marulcu mahallesinde eden ve 2018 yılında DEAŞ terör örgütü içerisinde maliye memuru olarak görev yaptığı değerlendiren yabancı uyruklu Mohammad Saadı Al Alı olmak üzere toplamda 2 şüpheli şahıs TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu Jarjees Doshan Zerkan Zerkan hakkında adli kontrol kararı verilirken, Mohammad Saadı Al Alı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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