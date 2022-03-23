DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan zanlı sınır dışı edilecek

Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda polis tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile bırakılan şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

2018 yılında Suriye Daşişa bölgesinde gerçekleştirilen baskında ele geçirilen dokümanda Soldiers (Asker) ibaresi bulunan yabancı uyruklu Jarjees Doshan Zerkan Zerkan ile Marulcu mahallesinde eden ve 2018 yılında DEAŞ terör örgütü içerisinde maliye memuru olarak görev yaptığı değerlendiren yabancı uyruklu Mohammad Saadı Al Alı olmak üzere toplamda 2 şüpheli şahıs TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu Jarjees Doshan Zerkan Zerkan hakkında adli kontrol kararı verilirken, Mohammad Saadı Al Alı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme sonrası hakkında adli kontrol kararı uygulanan Jarjees Doshan Zerkan Zerkan polis ekipleri tarafından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi

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