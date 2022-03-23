Karla mücadelenin kahramanlarına teşekkür belgesi verildi

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, yoğun geçen kış şartlarında mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz demeden çalışarak karla mücadele eden Dinar İlçe Özel İdare Ekipleri’ne teşekkür belgesi verdi.

Belge takdim töreninde konuşan Kaymakam Kapankaya, Dinar ve bölgesinde bu sene çok ciddi kış bir mevsimi yaşandığını kaydetti. Kaymakam Kapankaya, “Sıkıntıya mahal vermeden fedakarca çalışmalar yapıldı. Herhangi bir can mal kaybı yaşanmadan vatandaşlarımız normal hayatlarına devam etti. Müdüründen şoförüne kadar herkesin bu işe katkısı oldu, mücadele edildi. Hepinize teşekkür ediyorum. Daha güzel zamanlarda yine birlikte olmaya devam ederiz. Hatasız, kazasız güzel çalışmalar diliyorum” dedi.

Kaymakam Kapankaya konuşmanın ardından teşekkür belgesi takdim ettiği çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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