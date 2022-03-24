Afyonkarahisar’da kar yağışı başladı

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Afyonkarahisar’da sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı günün ilerleyen saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.

Soğuk hava koşullarının hakim olduğu Afyonkarahisar’da, kent güne kar yağışı ile başladı. Yaklaşık 1 saatten bu yana devam eden kar yağışının günün ilerleyen saatlerinde de sürmesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından geçtiğimiz günlerde uyarısı yapılan kar yağışı soğuk havayı da beraberinde getirirken, kentte hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.

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