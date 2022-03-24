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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Servis aracı tıra arkadan çarptı, 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı

İHA

Servis aracı tıra arkadan çarptı, 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı

Afyonkarahisar’da öğrencileri taşıyan servis aracının tıra arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar çevre yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 03 AAN 567 plakalı özel bir okulun öğrencilerini taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak 03 VR 480 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada servis aracında bulunan 7 öğrenci hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan öğrencileri ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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