Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahsı polis yakaladı

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Afyonkarahisar’da çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında 5 yıl 18 ay 22 gün suçları ile aranan şahıs polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 5 yıl 18 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Y. (47) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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