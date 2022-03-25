Ruhsatsız silah ticareti ihbarını alan jandarma baskın düzenledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da ruhsatsız silah ticareti yapıldığı ihbarını alan jandarma ekiplerinin düzenlediği baskınla kurusıkı tabanca ve tüfek ele ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde E.Ç. isimli şahsın ruhsatsız silah ticareti yaptığı yönünde ihbar alındı. Şahsın üzerinde ve işyerinde yapılan aramada; 1 adet ağabeyi A.Ç. isimli şahsa kayıtlı ruhsatlı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 65 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.