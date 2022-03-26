Bolvadin’de asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 10 gün önce başlayan asayiş ve trafik uygulaması devam ediyor.

Bolvadin 'de 12 polisin katılımıyla gerçekleştirilen son asayiş ve trafik uygulamasında, 38 araç ve 97 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube ekiplerinin destekleriyle Yeni mahalle, Alaca mahalle ve Selçuklu mahallesi Akcan Parkı kavşağında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı. Asayiş uygulamasında 38 araç kontrol edildi, 97 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.