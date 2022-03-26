Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı Denetimde yakalanan 6 kişiden 4’ü sınır dışı edilecek

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’nda gerekli izinleri olmayan 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kent merkezi ve ilçelerde 16 metruk bina, 74 umuma açık yer ve 3 terminalde denetim yapıldı. 123’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 7 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı. Sorgulama sonucu Türkiye’ye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 6 yabancı şahıs tespit edilirken, şahıslardan yaşı küçük olan 2 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Diğer 4 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı işlemleri gerçekleştirilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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