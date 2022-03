71 yıllık Türkeli Gazetesi yazarları ile bir araya geldi Türkeli Gazetesi’nin geleneksel hale getirdiği hafta sonu programında kentin tarihi değerlendirildi

Afyonkarahisar’da 71 yıldır yayın hayatına devam eden Türkeli Gazetesi geleneksel hale getirdiği hafta sonu programını gerçekleştirdi. Bu haftaki yapılan değerlendirmede kentin tarihi geçmişine vurgu yapılarak Afyonkarahisar’ın evliya şehri olduğuna dikkat çekildi.

Ramazan ayı öncesi son hafta sonu toplantısını gerçekleştiren kentin en eski gazetesi Türkeli’de geçtiğimiz hafta Eğitimci Yazar Şaban Korkmak ve Yazar Atamer Büyükbudak toplantıya katılırken, Bu hafta ise Tarih Yazarı Ramis Başpunar ve Yazar Muammer Kandemir, Önder Artuk’un öncülüğünde hazırlanan hafta sonu değerlendirme programına katıldı.

“Yazarlarımız aramızda görmekten mutluyuz”

Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da Afyonkarahisar’ın geleneksel kahvaltı sofrasında bir araya gelen yazarlara Türkeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cumhur Bursalıoğlu ve haber merkezi ekibi de eşlik etti. Davete icabet eden yazarlara teşekkür eden İmtiyaz Sahibi Önder Artuk, geleneksel hale getirdikleri bu programa tüm yazarları her hafta beklediklerini belirterek engin birikim ve tecrübeleri ile Türkeli Gazetesine büyük katkı sağlayan yazarları her zaman aralarında görmek istediklerini kaydetti.

“Afyonkarahisar evliyalar şehri”

Afyonkarahisar’ın Germiyan Beylikleri döneminden günümüze kadar birçok evliyaya ev sahipliği yaptığını belirten Tarihçi Yazar Ramis Başpunar ise Şahitler Kayası, Ballıpınar çeşmesi, yol ortasında türbe, kadınanalar ve Sultan Divani Hz. hakkında kısa bilgiler aktardı. Başpunar, ayrıca Hacı Hakkı Özsoy’un uzun yıllar Afyonkarahisar’a Türkeli aracılığıyla hizmet ettiğini ve şimdide bu emanetinin Önder Artuk ile emin ellerde olduğunu vurguladı.

“Hacı Hakkı Özsoy koca bir çınar gibiydi”

Yazar Muammer Kandemir ise Gazetenin eski sahibi Hacı Hakkı Özsoy’un emanetinin en güzel şekilde kentin gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, “Hacı Hakkı Özsoy gazeteyi devraldığında, bu gazetenin maddi bir getirisin olmadığını iyi biliyordu. Ancak böyle büyük bir yayın kuruluşunun kötü niyetli insanların eline geçip memleketin zararına olan yayınlar yapmaması için Dr. Sadettin Aygen’den devralıp layıkıyla bugünlere taşıdı. Özsoy bizim için adeta bir çınar gibiydi; meyvesi olmasa da gölgesi her daim yetiyordu. İnşallah rabbim uzun ömürler versin” diye konuştu.

Toplantıda katılımcılar tedavi gören gazetenin eski sahibi Hacı Hakkı Özsoy’a acil şifalar dilerek bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiklerini belirttiler.

