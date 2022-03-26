TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Sakaryaspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Afyonspor, sahasında lider Sakaryaspor’u 20 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Feridun Daldaş xx, Burak Gültek xx, Emre Doğu xx
Afyonspor: Anıl Atağ xx, Alper Tursun xx, Taha Can Velioğlu xx, Alaattin Hamza Ok x (Barış Zeren dk. 73) Doğukan Emeksiz xx (Yakup Yiğit dk. 80 ?), Nazmi Can Doğan xx, Erhan Şentürk x (Fatih Aktay dk. 85 ?), Ferhat Çulcuoğlu xx, Mithat Pala xx, Celal Hanalp xx, Burak Çoban xx (İsmail Haktan Odabaşı dk. 85)
Sakaryaspor: Furkan Köse x, Çağlayan Menderes x, Eyüpcan Delibalta xx, Oğuz Kocabal xx, Ömer Bozan xx (Selçuk Alibaz dk. 60 ?), Okan Dernek xx (Murat Yılmaz dk. 77), Ozan Sol x (Hurşit Taşcı dk. 70 ?), Burak Süleyman x (Onur Toprak dk. 60 ?), Onur Karakabak xx, Oğuz Yıldırım xx, Mustafa Tahir Babaoğlu x (Ali Özgün dk. 70 ?)
Goller: Alper Tursun (dk. 41), Mithat Pala (dk. 81) (Afyonspor),
Sarı Kart: Erhan Şentürk (Afyonspor), Çağlayan Menderes, Onur Karakabak, Oğuz Kocabal (Sakaryaspor)
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