Şoförlük 'erkek işi' diyenlere inat 2 yıldır direksiyon sallayan kadının hikayesi Afyonkarahisar’da kadın şoför işini özveriyle yapıyor O öğrencilerin Şaziye ablası Her gün öğrencileri önce okullarına sonra ailelerine güvenle ulaştırıyor

Afyonkarahisar’da taşımacılık sektöründe çalışan ve öğrenci servisi kullanan Şaziye Gül Okumuş, ‘Şoförlük erkek işi, sen bu işi yapamazsın’ diyenlere inat, 2 yıldır işini özveriyle yapıyor. Öğrencilerin ‘Şaziye ablası’ olan Okumuş, onların hem güvenli bir şekilde okullarına ulaşımını sağlıyor hem de öğrencilere anne şefkatiyle yaklaşıyor.

Afyonkarahisar’da yaşayan ve 2 yıldır taşımacılık sektöründe öğrenci servisi kullanan Şaziye Gül Okumuş (47), görenlerin takdirini topluyor. İşini severek yapan Okumuş, öğrenci velilerden ve erkek meslektaşlarından da destek görüyor. Her gün Afyonkarahisar caddelerinde direksiyon sallayarak öğrencileri hem okulla hem de aileleriyle buluşturan Okumuş’a öğrenciler, ‘Şaziye abla’ diye hitap ediyor. Öğrenciler tarafından çok sevilen Okumuş, trafik kurallarına harfiyen uyuyor. Servis Şoförü Şaziye Gül Okumuş yaptığı açıklamada, kadınların her şeyin üstesinden gelebileceğini belirterek şöyle konuştu:

“Kadınlar yapamaz hiçbir şey beceremez diye bir şey yok. Bence kadının gücü her şeye yeter. Kadınlar güçlüler. Biz bu gücü kendimizde gördüğümüz sürece her şeyin üstesinden gelebileceğimize eminim. Başta herkes bana tepki gösterdi.”



"Kadınlar güçlüdür"

Öğrencileri taşırken kendisini gören kadınların alkışlarla destek olduğunu dile getiren Okumuş, “Her şeyden önce bu işi severek yapıyorum. Herkes ilk başta kadın şoför diye tepki gösteriyorlardı. Özellikle aileler çok destekliyorlar. Herkes arkamda. Caddeden geçerken alkışlayan kadınlar görüyorum. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum Kadınlar güçlüdür. Bence herkes ayakların üstünde durmaya çalışmalı. Her kadın güçlüdür. Kadın erkek ayrımı diye bir şey yok. Erkeğin yapabildiği işi kadın da yapabilir. Kadınlar bu gücü kendilerinde görmeliler” şeklinde konuştu.

Öte yandan Okumuş’a, özel bir okul tarafından Dünya Kadınlar Günü’nde plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.