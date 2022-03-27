Afyonkarahisar’da karate grup müsabakaları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da karate grup müsabakaları başladı

İHA

Afyonkarahisar’da karate grup müsabakaları başladı

Afyonkarahisar’da karate grup karşılaşmaları birçok farklı kategoride 16 farklı ilden sporcuların katılımıyla birlikte başladı.
Tınaztepe Spor Salonu’nda 330 sporcunun katıldığı müsabakalar kata ve kumite dalında devam ediyor. Gün boyu sürecek olan karate karşılaşmaları yarın da devam edecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci karate müsabakalarına ilişkin konuşma yaptı. Müdür Dereci tüm yarışmacılara başarılar diledi. Kura çekiminin ardından erkekler kategorisinde karşılaşmalara başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şoförlük 'erkek işi' diyenlere inat 2 yıldır direksiyon sallayan kadının hikayesi Afyonkarahisar’da kadın şoför işini özveriyle yapıyor O öğrencilerin Şaziye ablası Her gün öğrencileri önce okullarına sonra ailelerine güvenle ulaştırıyor
YEREL HABERLER Şoförlük 'erkek işi' diyenlere inat 2 yıldır ...
Afyonkarahisar’a bahar gelecek
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’a bahar gelecek
Afyonkarahisar’da yatırım kongresi yapılacak
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da yatırım kongresi yapılacak
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının yıl dönümünde anıldı Alperen Ocakları’ndan fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu vefatının yıl dönümünde ...
TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Sakaryaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Sakaryaspor: 0
Kadınların ürettiği ürünler zincir markette satılacak
YEREL HABERLER Kadınların ürettiği ürünler zincir markette satılacak
71 yıllık Türkeli Gazetesi yazarları ile bir araya geldi Türkeli Gazetesi’nin geleneksel hale getirdiği hafta sonu programında kentin tarihi değerlendirildi
YEREL HABERLER 71 yıllık Türkeli Gazetesi yazarları ile bir araya ...
Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı Denetimde yakalanan 6 kişiden 4’ü sınır dışı edilecek
YEREL HABERLER Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı Denetimde ...
Türkiye İşitme Engelliler Futbol takımı Afyonkarahisar’da kampta Afyon’daki kamptan milli takıma oyuncu seçilecek Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Teknik Sorumlusu Ali Metin: “Afyon tam bir spor kenti olmaya başladı”
YEREL HABERLER Türkiye İşitme Engelliler Futbol takımı ...
Gençlik kampı inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Gençlik kampı inşaatı devam ediyor
Bolvadin’de asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bolvadin’de asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor
Ruhsatsız silah ticareti ihbarını alan jandarma baskın düzenledi
YEREL HABERLER Ruhsatsız silah ticareti ihbarını alan jandarma ...
Bolvadin’de toplu açılış töreni
YEREL HABERLER Bolvadin’de toplu açılış töreni
İl Sağlık Müdürlüğü personeline üreme sağlığı eğitimi
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü personeline üreme sağlığı eğitimi
Başmakçı’da Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Başmakçı’da Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği
Kaymakam lise öğrencilerine başarının yollarını anlattı
YEREL HABERLER Kaymakam lise öğrencilerine başarının yollarını ...
Çaldıkları dizüstü bilgisayarlar ile yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları dizüstü bilgisayarlar ile yakalandılar
Faizsiz 100 bin TL için son tarih 31 Mart KOSGEB’ten işletmelere 100 TL destek başvurusu için son fırsat Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, destek ödemelerinin başladığını bildirdi
YEREL HABERLER Faizsiz 100 bin TL için son tarih 31 Mart KOSGEB’ten ...
(ÖZEL) Motosiklet üzerinden fırlayan çocuk ticari aracın altına girip sürüklendi Ticari araçla çarpışan ve altında kalan çocuğu bakın nasıl çıkardılar Aracı yerinden oynatıp altında kalan çocuğu yaralı çıkardılar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Motosiklet üzerinden fırlayan çocuk ticari ...
Şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Yaralıları ve cenazeyi sıkıştığı yerden AFAD ekipleri çıkardı 26 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şarampole devrilen minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi ağır ...
Afyonkarahisar tarihi Kasaplar Çarşısı 42 yıldır restore edilmeyi bekliyor Bir zamanların 'İğne atsan yere düşmez' dedirten çarşısından sadece birkaç esnaf kaldı Çarşının 40 yıllık esnafı Mustafa Dursun; "50 yaşındayım, 42 senedir yenilenecek deniliyor" "Biz köylüyü şehirden kovduk, köylü buraya gelmedikten sonra bu çarşı bitti”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar tarihi Kasaplar Çarşısı 42 yıldır ...
Şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ve 623 adet mermi ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ve ...
Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahsı polis yakaladı
YEREL HABERLER Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahsı polis ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.