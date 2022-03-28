Bakan Yardımcısı Fatma Varank’tan dünya müteahhit listesine dair önemli açıklama: “Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye ikinci sırada” “2035 yılına kadar ülkemizde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina kalmayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Fatma Varank’tan dünya müteahhit listesine dair önemli açıklama: “Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye ikinci sırada” “2035 yılına kadar ülkemizde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina kalmayacak”

İHA

Bakan Yardımcısı Fatma Varank’tan dünya müteahhit listesine dair önemli açıklama: “Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye ikinci sırada” “2035 yılına kadar ülkemizde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina kalmayacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Türkiye’nin inşaat sektöründe dünyanın ikinci büyük ülkesi konumunda olduğunu kaydederek, “Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye, Çin’den sonra 44 müteahhitle ikinci, ABD ise üçüncü sırada yer almaktadır. Firmalarımızın 1972'den 2021 yılına kadar, 128 ülkede üstlenilen 10 bin 725 projenin toplam bedeli yaklaşık 455 milyar dolar oldu” dedi.
Gizemli Şehir Afyonkarahisar Yatırım Kongresi yerli ve yabancı çok sayıda şirket ve temsilcilerinin katılımı ile başladı. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye ile birlikte 27 ülkeden katılım saplandı. Toplantının açılışında konuşan Varan, yatırımcıları Türkiye ve Afyonkarahisar olarak ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Varan, Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekerek, “ABD’den Almanya’ya, İsveç’ten Tunus’a, Hollanda’dan Yemen’e kadar 29 ülkeden 219 katılımcının yer aldığı, ülkemizin yatırım fırsatlarını ve potansiyellerini değerlendireceğiz. Türkiye'nin, geniş üretim imkanları, kalifiyeli iş gücü, stratejik konumu, modern lojistik altyapısı ve her ihtiyaca cevap verebilecek altyapısıyla, teşvik paketleriyle uluslararası doğrudan yatırımcılar nezdinde ciddi bir cazibe merkezidir. Yine ülkemiz, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,3 milyarlık nüfusa ve 26 trilyon dolarlık dev bir pazara ulaşma imkanına sahiptir. Biz de bakanlık olarak Türkiye’nin yatırım imkânlarını, fırsatlarını ve potansiyelini artırmak için ulusal ve uluslararası anlamada çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

“128 ülkede üstlenilen 10 bin 725 proje tamamlandı”
Türkiye’nin inşaat sektöründe dünyadaki başarılarına da değinen Varank, “1516 Mart tarihlerinde gayrimenkul sektörünün buluşma noktası olan MİPİM Fuarı için Fransa’daydık. Tabi, ülke olarak biz de gayrimenkul ve yapı sektörünün dünyadaki öncü ve güçlü ülkelerinden biriyiz. Türk inşaat ve gayrimenkul sektörü; çok canlı ve lokomotif sektörlerden biri. Bu anlamda inşaat sektörümüz dünyada gururumuz olurken, ülkemiz ekonomisini domine eden en önemli sektörlerin başında geliyor. Bugün Türkiye, inşaat sektöründe dünyanın ikinci büyük ülkesi konumunda yer almaktadır. Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye, Çin’den sonra 44 müteahhitle ikinci, ABD ise üçüncü sırada yer almaktadır. Yine müteahhitlik hizmetlerinde ülkemiz malzeme ve inşa kalitesinde de ileri bir konumda. İnşaat ve bağlı sektörlerle; 106 bin tecrübeli müteahhitimiz yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlik firmalarımızca 1972'den 2021 yılına kadar, 128 ülkede üstlenilen 10 bin 725 projenin toplam bedeli yaklaşık 455 milyar dolar oldu.

“Son 20 yılda 1.2 milyona yaklaşan konut üretildi”
Konuşmasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalara da değinen Varan şunları söyledi:
“Türkiye’nin geleceğini inşa ediyoruz. TOKİ’mizin ürettiği sosyal konutlarla birlikte 2012 yılından bu yana tam 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde de sahada 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşası devam ediyor. 2035 yılına kadar ülkemizde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir bina kalmayacak. TOKİ, işte bu kentsel dönüşüm çalışmaları ve konut yapımı konusunda ülkemizin tecrübeli ve önemli kamu kuruluşlarından biridir. Türkiye’de son 20 yılda, dünyada başka örneği olmayan bir başarıya imza atmış, sayısı 1.2 milyona yaklaşan konut üretmiştir. TOKİ’nin yanı sıra 1953 yılında Türkiye’nin şehircilik çalışmalarına öncülük eden bir başka kuruluşumuz da Emlak Konut GYO. 28,4 milyar lira net aktif değeriyle ülkemizin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığıdır.”
Gerçekleştirilen toplantı daha sonra gerçekleştirilen sunumlarla devam ederken, kongreye Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, milletvekilleri, il protokol üyeleri ve çok sayıda yatırımcı katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afrin şehidi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıldı
YEREL HABERLER Afrin şehidi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle ...
Tarihi eser kaçakçılarının kaçarken etrafa saçtığı altınları polis bakın nasıl topladı Etrafa saçılan tarihi eser niteliğinden altınlar elektrikli süpürge ile toplandı Polis tarihi eser kaçakçılarını takip etti ardından suçüstü yaptı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçılarının kaçarken etrafa saçtığı ...
Afyonkarahisar’da şiir yarışması
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da şiir yarışması
Afyonkarahisar’da karate grup müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da karate grup müsabakaları başladı
Şoförlük 'erkek işi' diyenlere inat 2 yıldır direksiyon sallayan kadının hikayesi Afyonkarahisar’da kadın şoför işini özveriyle yapıyor O öğrencilerin Şaziye ablası Her gün öğrencileri önce okullarına sonra ailelerine güvenle ulaştırıyor
YEREL HABERLER Şoförlük 'erkek işi' diyenlere inat 2 yıldır ...
Afyonkarahisar’a bahar gelecek
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’a bahar gelecek
Afyonkarahisar’da yatırım kongresi yapılacak
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da yatırım kongresi yapılacak
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının yıl dönümünde anıldı Alperen Ocakları’ndan fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu vefatının yıl dönümünde ...
TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Sakaryaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Afyonspor: 2 - Sakaryaspor: 0
Kadınların ürettiği ürünler zincir markette satılacak
YEREL HABERLER Kadınların ürettiği ürünler zincir markette satılacak
71 yıllık Türkeli Gazetesi yazarları ile bir araya geldi Türkeli Gazetesi’nin geleneksel hale getirdiği hafta sonu programında kentin tarihi değerlendirildi
YEREL HABERLER 71 yıllık Türkeli Gazetesi yazarları ile bir araya ...
Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı Denetimde yakalanan 6 kişiden 4’ü sınır dışı edilecek
YEREL HABERLER Düzensiz göçmen denetiminde 6 gözaltı Denetimde ...
Türkiye İşitme Engelliler Futbol takımı Afyonkarahisar’da kampta Afyon’daki kamptan milli takıma oyuncu seçilecek Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Teknik Sorumlusu Ali Metin: “Afyon tam bir spor kenti olmaya başladı”
YEREL HABERLER Türkiye İşitme Engelliler Futbol takımı ...
Gençlik kampı inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Gençlik kampı inşaatı devam ediyor
Bolvadin’de asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bolvadin’de asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.