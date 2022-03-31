Kent ormanında 5 ayrı noktada yangın çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kent ormanında 5 ayrı noktada yangın çıktı

İHA

Kent ormanında 5 ayrı noktada yangın çıktı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bulunan kent ormanında aynı anda 5 ayrı noktada çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürdü. Yangınların kundaklama sonucu çıkartıldığı üzerinde duruluyor.
Emirdağ ilçesine kent ormanında gece saatlerinde 5 ayrı noktada yangın meydana geldi. Olaya hemen müdahale eden itfaiye ekipleri alevler büyümeden yangınları kontrol altına aldı. Yangınları kimliği belirsiz kişiler tarafından kasıtlı olarak çıkartıldığını belirten Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, yaptığı açıklamada, “Emirdağ kent ormanımızda kimliği belirsiz kişiler tarafından aynı anda 5 farklı bölgede orman yangını çıkarılmaya çalışılmış. İtfaiye ekiplerimizin zamanında müdahalesi ile en az hasarla yangın söndürülmüştür. Bunu yapan kişi ve kişiler elbette kanun önünde hesap vermeli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
İHA’dan Müdür Temiz’e ziyaret
YEREL HABERLER İHA’dan Müdür Temiz’e ziyaret
Afyon’da ilk kez korfbol oynandı
YEREL HABERLER Afyon’da ilk kez korfbol oynandı
Afyonkarahisar’da büyükbaş hayvanlarla ilgili çalışma
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da büyükbaş hayvanlarla ilgili çalışma
Geleceğin şefleri yarıştı Coğrafi işaret tescilli çullama köfteyi en iyi yapan kazandı
YEREL HABERLER Geleceğin şefleri yarıştı Coğrafi işaret tescilli ...
Polis altınları elektrikli süpürgeyle toplamıştı, 2 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Polis altınları elektrikli süpürgeyle toplamıştı, 2 ...
Tarihi kalenin kayalıklarında mahsur kalan keçiler 2 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Tarihi kalenin kayalıklarında mahsur kalan keçiler 2 ...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz: “15 Temmuz’da gençler bu ülkenin geleceğini kurtardı” “15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye’yi Batı’nın karakolu gibi yöneteceklerdi”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz: “15 Temmuz’da ...
Saman yüklü kamyonet sürücülerin hayatını hiçe saydı Trafikte yürükleri ağza getiren görüntü
YEREL HABERLER Saman yüklü kamyonet sürücülerin hayatını hiçe ...
Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu madde ve tarihi ...
Halk Eğitim Merkezi resim sergisi açtı “Büyük Zafer’in 100. Yılı Resim Sergisi” açıldı
YEREL HABERLER Halk Eğitim Merkezi resim sergisi açtı “Büyük ...
Yarılı halde bulunan leylek ve atmaca tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yarılı halde bulunan leylek ve atmaca tedavi altına ...
İstinaf mahkemesinden emsal nitelikte boşanma kararı ’Eşi çimdikleme’ boşanma nedeni sayıldı Halk arasında çimdikleme dava tutanağına geçti Av. Mehmet Sait Gürdağ: "Basit gibi görülen eşi çimdikleme ve odaya kilitleme eylemi boşanma nedeni sayıldı"
YEREL HABERLER İstinaf mahkemesinden emsal nitelikte boşanma ...
Emirdağ'da köy evi yandı
YEREL HABERLER Emirdağ'da köy evi yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.