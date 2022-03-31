Geleceğin şefleri yarıştı Coğrafi işaret tescilli çullama köfteyi en iyi yapan kazandı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde lise öğrencileri, ekipler halinde yemek yarışmasında hünerlerini gösterdi.

Öğretmenlerinin rehberliğinde 4 ekip halinde yarışan öğrenciler, Afyonkarahisar’ın coğrafi işaret tescilli ürünü olan çullama köfte yaparak, jüriye sunumlarını yaptılar. Jüri puanlamasını yaparak, Avdalaz Kalesi gurubunun 1. olduğunu ilan etti. Yılantaş ekibi 2. olurken, Kybele ekibi 3., Kral Midas ekibi de 4. oldu. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Lokman Özkul, Turizm Haftasının Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı, Mart ayının son haftasında bu etkinlikleri yaptıklarını ve ilk etkinliğin yemek yarışması olduğunu dile getirdi. Güzel bir ortamda gerçekleşen yemek yarışmasının, öğrencileri mesleğe hazırlama anlamında önemli olduğunu belirten Özkul, “Seçici kurul jüriye, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Turizm Haftası etkinliklerinin hafta boyunca süreceğini söyleyen Özkul, velilerden ve İhsaniye halkından katılım beklediklerini belirtti.

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