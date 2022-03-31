Kültür evleri arasında iş birliği masaya yatırıldı

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Afyonkarahisar Dazkırı ve Dinar Kadın Kültür Evleri arasında iş birliği yapılarak yeni ürünler üretilmesi konusu masaya yatırıldı.

Dazkırı Kadın Kültür Evi Müdürü Elif Demir ve Dazkırı Kadın Kooperatifi Başkanı Hatice Ünal ve kooperatif üyeleri, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya öncülüğünde bir araya geldi. Gerçekleştirilen programda kadın kültür evleri arasında yapılacak iş birliği ile yeni ürünler üretilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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