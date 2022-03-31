Kuluçkaya yatan kuşlar için çalışma yaptılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından kuluçkaya yatan kuşlar için 50 adet söğüt fidanı dikimi yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından, Balıkdamı Sulak Alanı’na, kuluçkaya yatan kuşlar için teknik personelleri tarafından 50 adet söğüt fidanı dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Ahiler Kurtşeyh mahallesi muhtarları ve mahalle sakinleri de destek verdi.

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