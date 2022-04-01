Afyonspor, Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig ekiplerinde Afyonspor hafta sonu oynayacağı Serik Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor ligin 33. haftasında evinde Serik Belediyespor’u ağırlayacak. Hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksi’nde devam eden mor beyazlı ekipler antrenmana Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetiminde çıktı. Isınma ve kondisyon hareketleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu, pas çalışma ve çift kale maçla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.