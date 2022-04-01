Oryantiring müsabakalarının birincileri belli oldu

Oryantiring Afyonkarahisar İl Spor Dalı Temsilciliği'nin 20212022 yılı faaliyet programında yer alan ve büyük mücadelelere sahne olan Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları ödül töreni yapıldı.

Oryantiring müsabakalarında sporcular zorlu parkurda hedefleri bulabilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmalar sonucunda kızlar kategorisinin alt dallarında Zeynep Telier, Duru Şahinli ve Irmak Taşpınar binci olurken, erkekler kategorisinin alt dallarında ise Mehmet Ceylan, Davut Okyar ve Utku Şimşek birincilik elde etti. Yapılan yarışmalar sonrasında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Dereceye giren sporcuların aynı zamanda 14 Mayıs’ta Turizmin yeni gözdesi olan Frig Vadisi’nde yapılacak olan 3. kademe U14 Bölge Yarışması’na katılacakları kaydedildi.

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