Etkinliği görenler cep telefonlarına sarıldı, canlı yayına geçti Görüntü sosyal medyanın gücünü adeta gözler önüne serdi

Afyonkarahisar’da Ramazan ayı dolayısı ile gerçekleştirilen ‘Gönül Yürüyüşü’ etkinliğini görüntülemek için cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, yürüyüşü kayıt altına almak için adeta bir birleri ile yarıştı. Vatandaşların yürüyüş boyunca cep telefonlarını ellerinden bırakmaması ise sosyal medyanın etki ve gücünü ortaya koymuş oldu.

Afyonkarahisar’da Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyelerinin de katılımı ile bu gece başlayacak olan Ramazan ayını karşılanması amacı ile ‘Gönül Yürüyüşü’ yapıldı. Kent merkezi İmaret Cami önünden ‘atlı grup’ ve mehteran takımı eşliğinde başlayan yürüyüşe kent protokol üyeleri ile kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte mehteran takımının söylediği marşlarla coşku tavana çıkarken, seslendirilen ilahiler ile de vatandaşlar Ramazan ayının uhrevi duygusunu hissetti.

Etkinliğin en dikkat çekici yönü ise vatandaşların cep telefonları ile yürüyüşü çekmek için adeta bir birleri ile yarışıyor olmaları oldu. Yürüyüşü görenler cep telefonlarına sarılarak sosyal medyadan canlı yayın yaptı, ya da anılarında kalması için video ve fotoğraf çekti. Vatandaşların cep telefonları ile çekim yaptıkları anlar ise gazeteciler tarafından büyük bir dikkatle kayıt altına alındı. Herkesin elinde cep telefonlarını gören gazeteciler ise ‘artık herkes bir gazeteci’ demekten kendisini alıkoyamadı

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