Aranan suçlu sahte kimlikle poliklinikte tedavi görürken yakalandı

Afyonkarahisar’da organ ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlardan 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs başkasına ait sahte kimlikle poliklinikte tedavi görürken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ‘organ ticareti yapmak, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak’ gibi çeşitli suçlardan hakkında 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.D.’nin (36) yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde şahsın başkasına ait kimlik kullanarak sürekli olarak adres değiştirdiği, son olarak Afyonkarahisar il merkezinde özel bir poliklinikte tedavi olduğunu tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler M.E.D.’yi merkeze bağlı Sülün beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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