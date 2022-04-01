Afyonkarahisar'da Ramazan ayı kılınan ilk teravih namazıyla başladı

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Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da Ramazan ayı camilerde kılınan ilk teravih namazıyla başladı.

Kentte teravih namazının kılınmasıyla Ramazan ayı huşu içerisinde başladı. Bu gece ilk sahurun yapılacağı kentte ilk iftar ise 19.28'de açılacak. Ramazan ayını ulaşmanın sevincini yaşayan cemaat 2 yıl aradan sonra camilerde toplu bir şekilde teravih namazını kılmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.

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