Uyuşturucu ticari yapma suçundan aranan şahsı polis yakaladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan yabancı uyruklu şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla hakkında 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu Khalil S.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası yakalanan şüpheli ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.