Aranan şahsı mahalle ve çarşı bekçileri yakaladı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçe merkezi İstasyon caddesinde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada R.Ö., isimli şahsın 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs bunun üzerine gözaltına alındı. Ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs Bolvadin Cezaevine teslim edildi.

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