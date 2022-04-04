Afyonspor play-off hattına girdi

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu aldığı 10’lık Serik Belediyespor galibiyeti ile moral bulurken, mor beyazlı ekip ligdeki puanını 56 puana yükseltti.
Afyonspor ligin bitimine 5 hafta kala aldığı galibiyetle puanını 56’ya çıkarıp playoff hattına girdi. Mor beyazlı ekip 6. sıradaki en yakın takipçisi Van Spor FK ile aynı puana sahip olmasına rağmen averaj üstünlüğü ile playoff’a yükselirken, jetler ligin 34. haftasında deplasmanda Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.