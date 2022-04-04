Alevler 100’e yakın saman balyasını küle çevirdi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde çıkan samanlık yangınında yaklaşık 100 saman balyası yanarak zarar görürken, samanlık ise alevlere dayanamayarak çöktü.

Olay, Emirdağ ilçesi Karayatak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaşa ait samanlıktan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası 100’e yakın saman balyası yanarken, samanlık ise alevlerin şiddetine dayanamayarak çöktü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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