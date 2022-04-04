Küçük yaşlarından itibaren şiir yazan Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi Ömür Gürbüz’ün ikinci şiir kitabı ‘Candan İçre’ okuyucularıyla buluştu.

41 yaşındaki Ömür Gürbüz, 18 yaşından buyana şiir yazıyor. Tek hayalinin kütüphanesinde kendine ait şiir kitaplarının sayısının artması olduğunu ifade eden Gürbüz, geçtiğimiz yıllarda içerisinde 101 şiir bulunan ilk şiir kitabını çıkarmıştı. Gürbüz, ‘Candan İçre’ ismini verdiği ikinci şiir kitabını okuyucuları için imzalıyor. Gürbüz kitabında; dünyanın faniliği, Şehitlik, vatan sevgisi, çocuğa ve kadına şiddet, yakarış, tarihi destan, ayrılık, hasret, aşk, İlahi aşk, gurbet, tasavvuf, sıla ve toplumsal olayları, aksaklıkları anlatan konuları kaleme aldı. Gürbüz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “İlk şiir kitabım, ilk göz ağrım dediğim, 'Ömrün Her Demi' 2021 yılı Eylül ayında edebiyatseverler ile buluşmuştu. Bu kitabımda 1999 yılından 2019 yılına kadar şiirlerimi ihtiva eden ve teması; aşk, hasret, ayrılık, askerlik, vatan sevgisi, tasavvuf, İlahi aşk, dua, hiciv ve toplumsal aksakları gibi konuları içeren şiirlerim vardır. Kalıp olarak serbest ve hece ölçüsü kullanılmıştır. Bazı şiirlerde Farsça, Arapça ibareler ve edebi sanatlar yer almaktadır.”

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