(Özel) Ağaç sevdalısı köylüler 28 yıldır bu şenlikte buluşuyor Dinar’da 28 yıldır devam eden fidan dikim şenliği bu yılda yapıldı Köylüler çoluk çocuk davul zurna eşliğinde yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Afşar köyünde 28 yıllık fidan dikim şenliği geleneği bu yılda yaşatıldı. Köylüler çoluk çocuk, davul zurna eşliğinde yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Dinar ilçesine bağlı Afşar köyünde 28 yıldan bu yana yaşatılan gelenekle bu yılda yüzlerce fidan dikildi. Köy sakinleri sabahın erken saatlerinde genciyle, yaşlısıyla, çoluk çocuk önceden belirlenen fidan dikim alanına giderek davul zurna eşliğinde fidanları adeta bayram havasında ekti. Fidan dikimi ile ilgili konuşan ve 28 yıldan bu yana etkinliğe katılan Nazım Yıldırım, geleneğin 1994 yılında köy muhtarlığı tarafından alınan karar ile başladığını ifade etti. Yıldırım, “Atalarımız bu toprakları, vatanı kolay bulmadı. Bizlerin her yıl doğaya 16 ağaç borcu var yani kişi başı yıllık 16 ağaç tüketiyoruz. Afşar köyü bugüne kadar 300 bin fidan dikti. Önümüzdeki yıllarda da çerçevemizdeki bütün çıplak tepeler yeşile boyanacak ve oralara da fidan dikeceğiz. Biz bütün Türkiye Afşar köyü olsun istiyoruz” dedi.

Öte yandan, Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerde köy sakinlerinin gerçekleştiriği şenliğe destek vererek onlarla birlikte ağaç dikimi yaptı.

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