Afyon’un yöresel yemeklerini minikler tanıttı Anasınıfı öğrencileri "Yöresel Afyonkarahisar Ev Yemekleri" etkinliği düzenledi

Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Minik Bilginler Anasınıfı öğretmeni Gökçen Postalcıoğlu; sınıf velileri ile birlikte "Yöresel Afyonkarahisar Ev Yemekleri" etkinliğine imza attılar.

Anasınıfı Öğretmeni Gökçen Postalcıoğlu'nun koordinatörlüğünde yapılan etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Okul Müdürü Abdullah Demir ve müdür yardımcıları katıldı. Postalcıoğlu, etkinlikte öğrencilerine Afyonkarahisar’ın yöresel yemek kültürünü tanıttı. Yöresel tanıtım organizasyonunun da yapıldığı etkinlikte, Anasınıfı öğretmeni Postalcıoğlu; ana sınıfını yöresel kıyafetler ve eski otantik eşyalar ile süslemeyi de unutmadı. Gerçekleşen etkinlikte Minik Bilginler sınıfı öğrencileri, geleneksel giysileri ve eşyaları görerek öğrenmiş oldu. Afyonkarahisar’ın ana yemeklerinden olan Afyon kebabı, keşkek, göce köftesi, bamya, patlıcan böreği, patlıcan musakka, etli ve zeytinyağlı sarma, mercimekli patatesli bükme, pakmayalı bükme, üstü kaymaklı ekmek kadayıfı, pirinç unu muhallebi, kalbura bastı yapılan yemekler arasında yer aldı. Folklor ekibinin Afyonkarahisar ezgileri ile oynadığı oyun sonrası; Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Okul Müdürü Abdullah Demir ve müdür yardımcısının katılımı ile oluşan protokol ile sınıf velilerine yemekler ikram edildi.

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