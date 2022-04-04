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Gurbetçi bayanların günü onların yüzünü güldürdü Bayanların bağışladığı paraya yeni bağışlar eklendi ve 84 akülü araç ile 40 tekerlekli sandalye alındı Araç ve sandalyeler Ramazan bayramı öncesi engellilere dağıtılacak

İHA

Gurbetçi bayanların günü onların yüzünü güldürdü Bayanların bağışladığı paraya yeni bağışlar eklendi ve 84 akülü araç ile 40 tekerlekli sandalye alındı Araç ve sandalyeler Ramazan bayramı öncesi engellilere dağıtılacak

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinden bir grup gurbetçi bayan, Fransa’da kendi aralarında yaptıkları günde topladıkları paraları engelli akülü araç alımı için Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban’a teslim etti. Eksik olan paranın da gurbetçilerin destekleri ile toplanmasıyla Emirdağ İl Genel Meclis Üyesi Necati Şevik tarafından engelliler için 84 akülü araç ile 40 adet tekerlekli sandalye yurtdışından alındı.
Aslen Emirdağ ilçesinden olan bir grup gurbetçi bayan, yaşadıkları Fransa’da gün düzenleyerek topladıkları paraları geçtiğimiz günlerde İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban’a teslim etmişti. Engellilere akülü araç alımı için toplanan paranın eksik olan kısmının da hayırseverler ve gurbetçilerin desteği ile tamamlanmasının ardından araç alımı için girişimde bulunuldu. Araçları satın almak için Belçika’ya giden Emirdağ İl Genel Meclis Üyesi Necati Şevik, araçları alarak ücretini ödedi. Araçların Ramazan bayramı öncesi engellilere dağıtılacağı bildirildi.

Engellilere akülü araç almak için günde para topladılar
Konuya ilişkin bilgilendirmede bulanan Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, “Emirdağ İl Genel Meclis üyemiz Necati Şevik, Emirdağlı hanımefendilerden oluşan bir grupla bizi ziyarete geldi. Tanıştık hanımefendi Fransa’nın bir şehrinde yaşayan Emirdağlı bir kardeşimizmiş. Onlar oradaki Emirdağlı ve diğer Türk kardeşlerimiz toplanarak gün yapmışlar kendi aralarında 6 bin 300 Euro para toplamışlar. Bu parayı bize teslim edince dedik ki; Fransa’daki gurbetçi kardeşlerimiz bu duyarlılığa sahipse biz bu işe başlayalım, Allah’ın izniyle arkasını getiririz dedik. Çünkü yaklaşık 35 bin Euro’luk toplam bir paraya ihtiyacımız vardı. Hamdolsun Necati Şevik ağabeyimiz kendisi hemen 2 bin Euro kattı, İscehisar’dan bazı hayırsever işadamlarımız hemen destekte bulundu. Belçika’da, Hollanda’da Fransa’da yaşayan Emirdağlı Gurbetçi işadamlarımızda bizim bu faaliyetimizi duyunca onlar da katkıda bulundular. Paranın tamamı toplandı ve Necati Bey yaklaşık 1520 gün önce Belçika ve Hollanda’ya gitti Medin Eder ile birlikte bizzat Hollanda’dan bu araçları temin ettiler. Biz inşallah dağıtıma başlayacağız. Burada Afyon Kızılay Derneğimizle işbirliği yapacağız. İnşallah müracaatlarımızı hemen başlatıyoruz” dedi.

84 akülü araç 40 tekerlekli sandalye
Emirdağ İl Genel Meclis Üyesi Necati Şevik ise, bayramda engellileri araçları ile buluşturacakları belirterek, “Ben yurtdışına giderek bu araçları Belçika’dan Hollanda’ya getirdik. Paralarını da ödeyerek araçlarımızı aldık. Toplam 84 tane akülü aracımız var, 40 tane manuel aracımız var. Onlardan 20 tanesi büyük insanlar, 20 tanesi de 714 yaş arası küçük elleri sağlam olan çocukların evin içinde veya kendi kullanabileceği şekilde özel tekerlekli sandalyeler var içerisinde. Burada bize destek veren Fransa’daki kardeşimizin katkılarıyla, yurtiçindeki hayırseverlerimiz ve yurtdışındaki hayırseverlerimizin katkısıyla aracımızın bedelini topladık. İnşallah Çarşamba günü aracımız oradan Türkiye’ye yola çıkacak. Bayram’dan öncede dağıtıp engellilerimizi Bayram’da araçları ile buluşturacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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