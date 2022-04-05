2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranana şahıs GBT sorgulamasında yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası aranana şahıs devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaymaz mahallesinde devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBY) yaptı. Yapılan kimlik sorgulamasında M.B., isimli şahsın 2 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.