Polis 400 gram metamfetamin ele geçirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da polis şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 400 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, AfyonkarahisarKütahya karayolu üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 400 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan H.K. (31), isimli şahıs ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.