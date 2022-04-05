Merada çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü

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Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaşanan mera yangınında 3 dönüm arazi zarar gördü.

Olay, Emirdağ ilçesi Veysel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyün merasından dumanlar çıktığını gören köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda yaklaşık 3 dönüm alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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