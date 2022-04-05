Afyonkarahisar’da 150 çocuk 124 koruyucu aile himayesinde

Afyonkarahisar Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümlü, Afyonkarahisar’da 124 ailenin koruyucu aile olduğunu ve 150 çocuğun koruyucu aile programından yararlandığını kaydetti.

Afyonkarahisar Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümlü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında İl Genel Meclis üyelerine bir sunum yaptı. Burada özellikle koruyucu aile programına değinen Yümlü, kendi anne ve babasına gidemeyecek çocuklara koruyucu ailenin birer yuva olduğunu kaydetti. Bekir Yümlü, “Çocuğun istediği anne ve babadır. O yüzden koruyucu aile kendi anne ve babasına gidemeyecek olanlara yuva, annebaba sağlama işledir aslında. Burada söylenen şey ben kendi anne ve babamı göremedim, onun dizine, omuzuna yatamadım ama bu işi sen bana yaptın diyor ve anne baba özlemini gidermiş oluyor. İkinci bir boyutu da şu; böyle güzel hizmet alan çocuklarımız yarın kendileri de güzellikleri yansıtmaya aday insanlardır. Ama öbür türlü olunca sadece kendi başına ve devlet kurumlarında kalınca bazı şeylerden mahrum olduğu için bu güzel duyguları, bu güzel hasletleri kazanamayabilir. O açıdan koruyucu aile modelini biz gerçekten çok önemsiyoruz. Afyonkarahisar’da 124 ailedeki 150 çocuk şu anda koruyucu aile himayesinde. Evlat edinme işlemleri de yapılıyor. Tabi bu işlem daha uzun olduğu için 1 yılı aşkın deneme süresi ve rıza aranmama gerekçesiyle mahkeme kararı da söz konusu olduğu için daha uzun sürebilir” diye konuştu.

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