Şehit polis memuru meslektaşları tarafından yad edildi

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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçvesinde şehit polis Ali Duman mezarı başında dualarla yad edildi.

Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikle dahilinde şehit Ali Duman’da unutulmadı. Duman Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ile beraberindeki polisler tarafından okunan Kur’anı Kerim ve dualarla yad edildi. Emniyet mensupları duanın ardından şehir meslektaşlarının mezarına karanfilde bıraktı.

Bolvadinli şehit polis memuru Ali Duman, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaparak 1992 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında 34 yaşında şehit oldu.

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