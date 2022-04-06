Afyonkarahisar’da kadına şiddetle mücadele masaya yatırıldı

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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kadına şiddet ile her alanda mücadele edeceklerini ifade ederek, bu alanda özellikle KADES uygulamasının daha yaygın kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Afyonkarahisar Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı. Toplantıya emniyet ve jandarma teşkilatı temsilcileri ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Toplantıda kadına şiddetle mücadelede mevcut durum ve alınacak ilave tedbirler görüşüldü. Toplantıda konuşan Vali Çiçek, Kadın Destek Uygulamasının (KADES) daha fazla yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, bu konuda özellikle saha çalışmasının etkili olacağını dile getirdi. Toplantı mevcut çalışmalarının değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmaların planlanmasının ardından sona erdi.

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