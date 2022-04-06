Mor beyazlılar Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Kocatepe Spor Kompleksinde Teknik Direktör Bahaddin Güneş gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı. Düze koşu ve teknik çalışma ile devam eden antrenmanda şut çalışması da yapıldı.

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