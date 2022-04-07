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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet yayınladığı video ile dosta güven, düşmana korku verdi

İHA

Emniyet yayınladığı video ile dosta güven, düşmana korku verdi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ‘Polis Haftası’nı sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutlarken, görüntüde teşkilatın neredeyse tüm birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlardan kesitlerin olması ise dikkat çekti.
Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da Polis Haftası gerçekleştirilen çeşitlik etkinlikle ile kutlanıyor. Kutlama etkinlikle çerçevesinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda emniyetin neredeyse tüm birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlardan nefes kesen görüntülerin yer alması dikkatlerden kaçmazken, görüntüler adeta dosta güven düşmana korku verdi. Görüntülerden ayrıca emniyet teşkilatının olayları aydınlatmada teknik çalışmalarının da yer aldığı gözlendi.

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