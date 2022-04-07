Jandarma üst araması yaptığı şahıstan esrar ele geçirdi

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Afyonkarahisar’da karıştığı bir olaydan dolayı jandarma tarafından üst araması yapılan şahısta 5 gram esrar yakalandı.

Olay, Çay İlçesi Karacaören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir olaya karışan N.Ö., isimli şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın üst aramasını yapan ekipler 5 gram toz esrar ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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