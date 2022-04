Afyonkarahisar’da KBRN eğitimi ve tatbikatı

Afyonkarahisar UMKE yıllık faaliyet planı çerçevesinde, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi işbirliğiyle, AFAD koordinesinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) geliştirme eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.

3 gün süren eğitim çerçevesinde konular teorik ve pratik olarak ele alındı. Eğitimin son günü, AFAD yerleşkesinde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta 35 UMKE personeli, 7 AFAD personeli yer aldı. Tatbikat senaryo gereği, A fabrikasında meydana gelen kimyasal amonyak maddesinin sızıntısından etkilenen kişilerin hastane acil servislerine gelmesi, burada hasta dekontaminasyonun sağlanması canlandırıldı. Tatbikat esnasında C ve D tipi koruyucu ekipman kullanımına dikkat çekilerek nasıl kullanılacağı detaylı olarak anlatıldı. Eğitim ve tatbikata Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Güdücü de katıldı.

Eğitim ile ilgili veren Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Pala, her türlü kaza ve olumsuz durumlara ve sonucunda meydana gelebilecek KBRN olgusuna, her zaman hazır olmamız gerektiğini söyledi. Afet öncesi ve sonrası için yaşanabilecek komplikasyonları minimum seviyeye indirmek için eğitim ve tatbikatların kıymetli olduğunu belirten Pala tatbikatta yer alan bütün personele ve emeği geçenlere teşekkür etti.

