Afyonkarahisar’da Polis Haftası kutlamaları başladı

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Afyonkarahisar’da Polis Haftası kutlamaları çelen sunumu ile başlarken, program çerçevesinde Cuma namazı öncesi mevlidi şerifte okutuldu.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Mehmet Kunt ve Polis Moral Eğitim Merkezi (PMEM) Müdürü Cengiz Sağlam öncülüğünde emniyet teşkilatı Kocatepe Parkı’nda ki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yaptı. Program dahilinde ardından Paşa Cami’nde şehit güvenlik güçleri için mevlidi şerif okutuldu.

Öte yandan, teşkilat mensupları şehitlik ziyareti de gerçekleştirip kahramanların mezarlarına çiçek bırakarak dua ettiler.

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