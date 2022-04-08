Afyonspor, 3 puanı alıp ‘plaf-off’ hattında kalmak istiyor

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yarın oynayacağı Kahramanmaraşspor maçında 3 puanı alarak plafoff’ hattındaki yerini korumak istiyor.

Mor beyazlı ekip 34. hafta karşılaşmasında Kahramanmaraşspor’un konuğu olacak. Jetler Teknik Direktör Bahaddin Güneş yönetimde gerçekleştirdiği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. 56 puandaki Afyonspor, sahadan 3 puan ile ayrılıp playoff hattındaki yerini korumayı hedefliyor.

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