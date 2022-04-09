Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yolda şüphe üzerine 2 şahsı durdurarak üst aramalarını yaptı. Aramada şahısların üzerinden 116 adet captagon isimli uyuşturucu hap yakalandı. Yapılan kimlik sorgulamalarında yabancı uyruklu oldukları belirlenen B.O. ve O.A., isimli şahıslar gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.