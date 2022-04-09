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Yaşlılar uykuya, çocuklar havuza daldı Güneşi gören çocuklar süs havuzuna atladı Afyonkarahisar'da sıcaklıklar 20 dereyi bulunca soluğu süs havuzunda aldılar

İHA

Yaşlılar uykuya, çocuklar havuza daldı Güneşi gören çocuklar süs havuzuna atladı Afyonkarahisar'da sıcaklıklar 20 dereyi bulunca soluğu süs havuzunda aldılar

Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının 20 dereceye çıkmasıyla birlikte çocuklar kendilerini süs havuzlarına atarak serinlemeye çalıştı. Öte yandan havuz başında güneşlenen yaşlı bir vatandaş ise hiçbir şeyden habersiz uyumayı tercih etti.
Afyonkarahisar’da Aralık ayından bu yana çoğunlukla sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları ilkbaharın gelmesiyle birlikte yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklıklarının 20 dereceyi bulduğu kent merkezinde bulunan süs havuzunda çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı. Anıtpark’taki süs havuzuna kendini atan çocuklar hem yüzdü hem de güneşlendi.
Öte yandan, orucunda etkisiyle güneşin altında kendinden geçen bir yaşlı vatandaş ise çocukların bu eğlencesinden habersin bankta uyuyarak güneşlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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