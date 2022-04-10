Polis Günü’nde çelenk sunumu miniklerle yapıldı

Afyonkarahisar’da 10 Nisan Polis Günü etkinlikler çerçevesinde İl Emniyet Müdürü Ali Temiz öncülüğünden teşkilat mensupları çelenk sunumu yaptı. Çelenk sunumunda polis kıyafetleri giyinen miniklerde bu yıl protokol üyelerine eşlik etti.

Kentte Polis Haftası ve Polis günü gerçekleştirilen bir dizi etkinlik ile kutlanmaya devam ediyor. Etkinlikle dahilinde İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM) Müdürü Mehmet Kunt ve Polis Moral Eğitim Merkezi (PMEM) Müdürü Cengiz Sağlam öncülüğünde emniyet teşkilatı Kocatepe Parkı’nda ki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yaptı. Çelenk sunumunda çoğunluğu teşkilat mensuplarının çocukları olan, anne ve babaları gibi polis kıyafetleri giyinen miniklerde protokol üyelerine eşlik etti. Protokol üyeleri çelenkleri miniklerin ellerini tutarak anıta sundular.

Öte yandan, törenin sunumunda Temiz tarafından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.