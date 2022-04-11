Geleceğin modacıları bu bölümde yetişiyor Bu bölümden mezun olanların işi garanti Üretim ve eğitim ikisi bir arada devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin modacıları bu bölümde yetişiyor Bu bölümden mezun olanların işi garanti Üretim ve eğitim ikisi bir arada devam ediyor

İHA

Geleceğin modacıları bu bölümde yetişiyor Bu bölümden mezun olanların işi garanti Üretim ve eğitim ikisi bir arada devam ediyor

Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarımı bölümünde geleceğin modacıları yetiştiriliyor.
İş dünyasının özellikle tekstil sektörünün takibinde olan bölüm; kısa sürede hayata atılmak isteyen ya da modaya ilgi duyan öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Moda tasarım bölümüne gelen öğrencilere bir ürünün sıfırdan başlayıp paketlenmesine kadar geçen süreç uygulamalı olarak anlatılıyor.
Öğrencilere terzilerin tek tek yaptığı üretim ile birlikte fabrikaların yaptığı seri üretim süreci de anlatılarak öğrenciler kendileri terzilik yapabileceği gibi fabrikalarda seri üretimde de ara eleman olarak çalışabiliyor. Öğrenciler aldıkları eğitim ile fabrikada bir ürünün tasarımından son ütüsüne, paketlenmeye kadar ki olan süreci öğreniyor. Hatta diploma aldıkları zaman meslek lisesi öğrencilerine işyeri açma belgesi veriliyor.
Bölüm hakkında bilgiler veren Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tasarım Bölümü Öğretmeni Hatice Çelikbaş, “Geleceğin modacılarını yetiştiriyoruz diyebilirim. Bilgisayar kalıp sistemi, normal kalıp sistemleri ile önce dikecekleri elbiselerin kalıplarını çıkartıyorlar. Kendi bedenlerine ya da başkalarına dikmek istedikleri kıyafetlerin bedenlerini çıkartıyorlar. Sonra bunları kumaş üzerinde kalıplara uygulayıp kesim yapıp dikip kıyafetlerini tasarlayıp giyme olanağına kavuşuyorlar. Ben öğrencilerime hep bunu söylerim; evinizde oturduğunuz yerden bile para kazanma imkânınız var, üniversite olanağı var, hiçbir şey olmasa bile kendi kıyafetlerini kendileri dikebilme olanakları var. Atölyemizde aynı zamanda sipariş usulü çalışma yapmaktayız. Üretim ve eğitim ikisi bir arada devam ediyor. Öğrencilerimiz zaten meslek lisesinde olduğu için bu konuda işletmelere giderek mesleki tecrübe kazanıyorlar hem de para kazanıyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz'un 100. yılına özel motokross yarışı yapıldı TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: "Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin her pistinde bir sporcu Türkiye’yi temsil edecek"
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz'un 100. yılına özel ...
Bolvadin’de Polis Günü geçit töreniyle kutlandı
YEREL HABERLER Bolvadin’de Polis Günü geçit töreniyle kutlandı
Polis Günü’nde çelenk sunumu miniklerle yapıldı
YEREL HABERLER Polis Günü’nde çelenk sunumu miniklerle yapıldı
Bolvadin polisinden internet kafe ve kahvehanelere yönelik denetim
YEREL HABERLER Bolvadin polisinden internet kafe ve kahvehanelere ...
Bolvadin OSB’de yatırımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Bolvadin OSB’de yatırımlar devam ediyor
Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
Polis durdurduğu araçta 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis durdurduğu araçta 800 adet uyuşturucu hap ele ...
Oruç tutanlara saygı için örtüyle kapattılar Esnaftan Ramazan ayına özel örnek uygulama
YEREL HABERLER Oruç tutanlara saygı için örtüyle kapattılar Esnaftan ...
Polis vatandaşlara gül şerbeti ikram etti
YEREL HABERLER Polis vatandaşlara gül şerbeti ikram etti
Yaşlılar uykuya, çocuklar havuza daldı Güneşi gören çocuklar süs havuzuna atladı Afyonkarahisar'da sıcaklıklar 20 dereyi bulunca soluğu süs havuzunda aldılar
YEREL HABERLER Yaşlılar uykuya, çocuklar havuza daldı Güneşi gören ...
Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Kaymakam Bolat: “Emniyet teşkilatımız en yakın mesai arkadaşımız”
YEREL HABERLER Kaymakam Bolat: “Emniyet teşkilatımız en yakın mesai ...
Frig Vadisi’nde sahurdan sonra balon keyfi 3 bin yıllık vadide sıcak hava balonlarıyla sahur sonrası gezintilere ilgi arttı Balon gezisine çıkan vatandaşlar Ramazan ayının manevi atmosferini Frig Vadisi’nin eşsiz coğrafyası ile birleştiriyor
YEREL HABERLER Frig Vadisi’nde sahurdan sonra balon keyfi 3 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.