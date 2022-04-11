Afyonspor ‘play-off’ iddiasını sürdürüyor

TFF 2 Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynadığı Kahramanmaraşspor’u yenerek puanını 59’a yükseltti.
Kırmızı Grupta mücadelesini sürdüren mor beyazlı ekip üst üste aldığı galibiyetler ile girdiği playoff hattındaki yerini korumayı başardı. 59 puan ile ligde 5. sırada bulunan Afyonspor, aynı puanı paylaştığı Van Spor’dan averaj farkı ile üst sırada bulunuyor. Afyonspor hafta sonu ligin 35. haftasında evinde Sivas Belediyespor’u konuk edecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.