FETÖ’nün sözde 'serrehberi' Afyonkarahisar’da yakalandı

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) dershane yapılanmasındaki öğretmenlerden sorumlu ‘serrehber’ olarak adlandırılan ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadın, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri’nin ortaklığında yapıldı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ’nün dershane yapılanmasında sözde ‘serrehber’ olarak görev yapan ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayşe E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Takibe alınan şüpheli Selçuklu Mahallesi'nde yakalandı. Ayşe E., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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