Şehitlerin isimleri yazılı kumanyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı Şehit aileleri ve gazilerden duygulandıran yardım

Afyonkarahisar’da şehit aileleri ve gaziler, kent genelinde yardıma muhtaç ailelere, üzerlerine şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu yardım kolisi dağıtmak için kolları sıvadı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara destek amaçlı bir proje başlatıldı. Tamamı şehit aileleri ve gazilerin destekleriyle hazırlanan ve üzerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu yardım kolisi dağıtmak için kolları sıvayan dernek, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte ihtiyaç sahiplerine kumanyaları ulaştırdı.

Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şehit ailelerimiz ve gaziler bayrağımızın dalgalanabilmesi, ülkemizin bağımsız ve hür bir şekilde yaşayabilmesi için her ne zaman zor durumda kaldıysa ülkemiz canını ve kanını vermeye her zaman hazırdır ve vermiştir. Bugün bizde bu Ramazan ayında şehit aileleri ve gaziler olarak veren el biz olalım dedik ülkemizin içerisinde bulunduğu pandemi durumu ve ekonomik krizlerden dolayı vatandaşlarımızın zorda olduğunu zaten biliyoruz. Bizlerde şehit aileleri ve gaziler olarak ilimizdeki ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza bir Ramazan kolisi hazırlayalım diye kararlaştırdık. Afyonkarahisar’ın merkez ve 17 ilçesine duyurumuzu yaptık. Afyonkarahisar merkez ve 17 ilçesinde bulanan şehit aileleriz ve gazilerimizin katılımı ile 177 adet Ramazan kolisi hazırladık. Bugün itibariyle Valimiz Gökmen Çiçek’in yardımlarıyla mahallelerimizde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza paketlerimizi dağıtacağız. Biz bu projeyi ilk düşündüğümüzde şehit aileleri ve gazilerle beraber; ilk Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’e durumu arz ettik. Kendisi çok duygulandı. Özellikle şehit aileleri ve gazilerden böyle bir teklifin gelmesi kendisini çok memnun ettiğini söyledi ve yardımda bulanan tüm şehit ailelerimiz ve gazilerimize teşekkürlerini iletti” diye konuştu.

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